Schlüchtern (ots) -Fertighaushersteller aus Schlüchtern für finanzielle Stabilität und Nachhaltigkeit zertifiziertIn unsicheren und herausfordernden Zeiten bescheinigt Creditreform dem Fertighausunternehmen Bien-Zenker (www.bien-zenker.de) "ausgezeichnete Bonität" und "ausgezeichnete Nachhaltigkeit". Damit zeigt die deutschlandweit aktive Marke, dass sie Finanzkraft und zukunftsgerechtes Handeln erfolgreich verbindet. Nur 2 % aller Unternehmen bestehen die Prüfung der Wirtschaftsauskunftei und erhalten das CrefoZert-Siegel, auch das EcoZert gilt als exklusive Auszeichnung.Höhere Zinsen, weltweite Krisen, Klimawandel: Wer sich heute für den Bau eines Eigenheims entscheidet, sucht einen verlässlichen Partner und setzt auf Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund hat sich der Fertighaushersteller Bien-Zenker (www.bien-zenker.de) einer umfangreichen Prüfung seiner Finanzkraft und Corporate Social Responsibility gestellt. Im Ergebnis verleiht die prüfende Wirtschaftsauskunftei Creditreform dem Fertighaushersteller zum wiederholten Male das CrefoZert mit Prädikat "ausgezeichnete Bonität". Zusätzlich erhält Bien-Zenker das EcoZert-Siegel für "ausgezeichnete Nachhaltigkeit" zum zweiten Mal in Folge.Ein verlässlicher Baupartner für alle, die ein Eigenheim planenFür Bien-Zenker Baufamilien ist die doppelte Zertifizierung eine gute Nachricht, denn sie können sicher sein: Mit dem Fertighaushersteller verläuft der Bau des Eigenheims reibungslos. Gleichzeitig bauen sie mit möglichst geringem CO2-Fußabdruck und setzen auf umweltfreundliche Materialien, beispielsweise Holz aus deutscher Forstwirtschaft."In 2024 darf die Kombination aus Solvenz und Nachhaltigkeit kein Nice-to-have im Hausbau mehr sein. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass wir zu den wenigen Unternehmen zählen, die das EcoZert und gleichzeitig das CrefoZert tragen dürfen", kommentiert der Bereichsleiter Vertrieb Friedemann Born die Zertifizierungen.Die Siegel gelten für ein Jahr, auch in 2025 möchte sich Bien-Zenker den kritischen Augen von Creditreform stellen.Besonders nachhaltiges Handeln durch das EcoZert belegtMit dem EcoZert zertifiziert Creditreform Unternehmen, die sich in den ESG-Kriterien Ökologie, Soziales und Wirtschaftlichkeit gegenüber ihren Wettbewerbern hervortun. Dazu beantwortete Bien-Zenker zunächst Fragen zu Umwelt, Sozialem und Geschäftsführung. Außerdem fasst Creditreform in einem Protokoll die Stärken und Potentiale des Unternehmens in den Nachhaltigkeitsdimensionen zusammen.Bien-Zenker wurde bei der Prüfung überdurchschnittlich gut bewertet. Bis 2025 darf sich das Unternehmen "besonders nachhaltig" nennen. Dabei konnte der Fertighaushersteller folgende strenge Kriterien erfüllen:- Effizienterer Ressourceneinsatz als andere Unternehmen- Soziale Maßnahmen stärker als beim Wettbewerb- Gutes Geschäftsgebaren der UnternehmensführungFriedemann Born war sich der Auszeichnung sicher: "Bien-Zenker versteht sich als Pionier für nachhaltigen Fertighausbau. Seit jeher haben wir das Wohl unserer Umwelt im Blick und bedenken die Folgen unseres Handelns für kommende Generationen."Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Bien-Zenker finden sich im firmeneigenen Nachhaltigkeitsbericht(https://www.bien-zenke...richt.html (https://www.bien-zenker.de/ueber-bien-zenker/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht.html)).Neben den genannten Aspekten schafft das EcoZert auch Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität von Bien-Zenker. Hierzu ermittelte Creditreform den Bonitätsindex des Unternehmens und nahm zwei Jahresabschlüsse hinsichtlich aktueller Risiken unter die Lupe. Das Ergebnis überzeugte und spiegelt sich nicht zuletzt in der neuerlichen Verleihung des CrefoZert wider.Bien-Zenker erhält CrefoZert für "ausgezeichnete Bonität"Das CrefoZert ist eine renommierte Bonitätszertifizierung, ebenfalls verliehen von Creditreform. Es gilt als unabhängiges Gütesiegel für die finanzielle Stabilität und Zuverlässigkeit von Unternehmen.Für Baufamilien bedeutet diese Zertifizierung ein hohes Maß an Sicherheit: Sie können sich darauf verlassen, dass der Bauträger nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig finanziell solide aufgestellt ist.Mit der Beurteilung "ausgezeichnete Bonität" sticht Bien-Zenker bei der Zertifizierung hervor. Zusätzliche finanzielle Stabilität verspricht dabei die Konzernmutter Oikos - eine der führenden Fertighausgruppen Europas.Um das begehrte CrefoZert zu erhalten, führte Creditreform drei Schritte durch:1. Zuerst ermittelt die Wirtschaftsauskunftei einen umfassenden Bonitätsindex, basierend auf dem bisherigen Zahlungsverhalten und Informationen aus dem Debitorenregister Deutschlands.2. Als Nächstes analysieren die Prüferinnen und Prüfer die Finanzkennzahlen der letzten beiden Bilanzen und des aktuellen Geschäftsjahres.3. Schließlich werden betriebliche Vorgänge und Planungszahlen in einem persönlichen Gespräch ausgewertet.Das Bonitätszertifikat wird ausschließlich an Unternehmen vergeben, die in allen drei Prüfungsschritten bestehen.Best- und Festpreisgarantie bei Bien-ZenkerDank der finanziellen Stabilität profitieren Bauherren bei Bien-Zenker von einer Best- und Festpreisgarantie. Zur Vertragsunterschrift sichern sie sich 18 Monate lang einen fixierten Preis. Weiterführende LinksBien-Zenker Nachhaltigkeitsbericht:https://www.bien-zenke...richt.html (https://www.bien-zenker.de/ueber-bien-zenker/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht.html)www.bien-zenker.dewww.creditreform.de