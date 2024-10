München (ots) -Ab 1. November 2024 für 30 Tage in der ARD Mediathek / Fernsehpremiere am 3. November um 23.50 Uhr im ErstenIn ihrem Spielfilmdebüt erzählt Drehbuchautorin und Regisseurin Mareille Klein über die pensionierte Hausfrau Helga (Ulrike Willenbacher), die nach ihrer Trennung durch den Boden ihres Wohnzimmers kracht und begreift, dass sie feststeckt. Vielleicht kann die Begegnung mit dem polnischen Putzmann Ryszard, 60 (Zbigniew Zamachowski), ihrem Leben eine neue Richtung geben?Der Film erhielt im Rahmen des Filmfest München 2021 den Fipresci Preis "Bester Film" der Internationalen Filmkritik; auf dem Kinofest Lünen 2021 wurde die Darstellerin Ulrike Willenbacher mit dem Schauspielpreis ausgezeichnet.Zum Inhalt:Spätestens als die 62-jährige Helga (Ulrike Willenbacher) durch den Boden ihres Wohnzimmers kracht, begreift sie, dass sie feststeckt. Seit ihr Ehemann sie vor zwei Jahren für eine andere Frau verlassen hat, kann Helga ihre Wut nicht überwinden. Zudem fühlt sie sich von ihren Freunden und ihrer Tochter allein gelassen. Als ihre Putzfrau in den Urlaub fährt und den etwa gleichaltrigen polnischen Arbeiter Ryszard als Vertretung schickt, ändert sich alles. Anfangs selbst noch Zielscheibe von Helgas Unmut, wird Ryszard bald ihr Vertrauter. Obwohl sie nicht die gleiche Sprache sprechen, fühlt Helga sich verstanden und kann endlich loslassen. Im Schutz der eigenen vier Wände kommen die beiden sich näher. Doch als Helgas Familie und Freunde von ihrem Geheimnis erfahren, fällt es Helga schwer, vor den anderen zu ihren Gefühlen für Ryszard zu stehen, der so gar nicht dem gängigen Männlichkeitsbild ihres Milieus entspricht. Dadurch läuft sie Gefahr, ihr neu gewonnenes Glück wieder zu verlieren.Neben Ulrike Willenbacher und Zbigniew Zamachowski spielen Imogen Kogge, Franziska Machens, Ueli Jäggi, Oda Thormeyer, Ulli Maier,Gottfried Breitfuss, Michael Wittenborn, Suly Röthlisberger u. a.Drehbuch und Regie: Mareille KleinProduktion: BerghausWöbke Filmproduktion und Vega Film (Schweiz)in Koproduktion mit Rat Pack Filmproduktion und Bayerischer Rundfunk, in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von FFF Bayern, BKM, FFA, DFFF, Bundesamt für Kultur und Zürcher FilmstiftungRedaktion: Natalie Lambsdorff (BR), Monika Lobkowicz, Barbara Häbe (ARTE)Im Vorführraum des Ersten steht akkreditierten Journalistinnen und Journalisten "Da kommt noch was" (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) zur Ansicht zur Verfügung. Eine Übersicht über die gesamte diesjährige "ARD Debüt"-Staffel gibt ein ausführliches Presseheft im Presseservice unter https://presse.daserste.de.Fotos über br-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobARD ProgrammdirektionPresse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5893154