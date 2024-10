Die The Naga Group AG verzeichnet aktuell eine herausfordernde Phase an der Börse. Der Aktienkurs des Hamburger Fintech-Unternehmens ist am 23. Oktober 2024 um 0,88% auf 0,90 EUR gefallen. Dies setzt einen Trend fort, der sich bereits über den letzten Monat abzeichnete, in dem die Aktie einen Verlust von 11,55% hinnehmen musste. Trotz des jüngsten Rückgangs notiert die Aktie immer noch 53,33% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt aber deutlich unter dem Jahreshoch.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von The Naga Group zeichnen ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,95, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Allerdings weist das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von -23,29 auf finanzielle Herausforderungen hin. Angesichts des wettbewerbsintensiven Fintech-Marktes bleibt abzuwarten, wie

