Das KI-Unternehmen Anthropic hat geupdatete Versionen von Claude 3.5 Sonnet und Haiku veröffentlicht. Die größte Neuerung ist das Feature "Computer Use". Wie Claude euren Computer steuern kann und wo die KI noch scheitert, erfahrt ihr hier. Mit "Computer Use" will Anthropic viele Aufgaben am Computer automatisieren. Claude 3.5 Sonnet und Claude 3.5 Haiku bieten diese Funktion ab sofort in der öffentlichen Beta an. Im Grunde kann die künstliche Intelligenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...