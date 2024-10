Köln (ots) -Im Ruhezustand kann sich der Körper in der Regel besser gegen Erreger wehren und schädliche Stoffwechselprodukte entsorgen. Guter Schlaf ist essenziell für eine gute Immunabwehr und andauernder Schlafmangel kann die Infektanfälligkeit erhöhen. Auch eine ausreichende Aufnahme von Mikronährstoffen durch die Ernährung unterstützt die normale Funktion unseres Immunsystems, was im Alltag jedoch häufig zur Herausforderung wird. Für alle, die Ein- und Durchschlafprobleme haben und zugleich den persönlichen Bedarf verspüren ihr Immunsystem zu unterstützen, hat OYONO® seine Produktrange um eine passende Produktlösung erweitert. OYONO® NACHT INTENS IMMUN kombiniert die Pflanzenextrakte Ashwagandha und Baldrian mit 1,9 mg Melatonin, den immununterstützenden Vitaminen C und D sowie den Mineralstoffen Zink und Selen. Es greift dabei auf die bewährte 3-Phasen-Technologie von OYONO® zurück: Nach der Einnahme werden die Inhaltsstoffe zeitlich versetzt im Laufe der Nacht freigesetzt.Gesunden Schlaf fördern und die Abwehr unterstützenAusreichender und guter Schlaf sowie eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen tragen maßgeblich dazu bei, die Funktion des Immunsystems zu erhalten und den Körper vor Infektionen zu schützen. Funktioniert das Immunsystem nicht optimal, ist damit zum Beispiel die Abwehr gegen Erreger vermindert und die Anfälligkeit für Infekte erhöht. Bemerkbar macht sich das meist an einer höheren Anzahl von Erkältungen.Bei Ein- und Durchschlafproblemen und dem Bedarf, das Immunsystem zu unterstützen bietet OYONO NACHT INTENS IMMUN eine gute Lösung. Das Nahrungsergänzungsmittel kombiniert Baldrian, Ashwagandha, 1,9 mg Melatonin, Vitamine C und D sowie Zink und Selen, um das schnellere Einschlafen zu fördern[1], das Durchschlafen zu ermöglichen[2] und darüber das Immunsystem zu unterstützen[3] .3-Phasen-Technologie im Einsatz für guten Schlaf und starke AbwehrkräfteOYONO NACHT INTENS IMMUN nutzt die bewährte 3-Phasen-Technologie von OYONO®, welche die Inhaltsstoffe nach Einnahme nicht alle sofort, sondern zeitlich versetzt während der Nacht freigibt.Nach der Einnahme wird in der Sofort-Phase der Ashwagandha-Extrakt schnell freigesetzt. Ashwagandha, auch Schlafbeere genannt, besitzt ausgleichende Eigenschaften und kann bei Schlafproblemen unterstützen. Ebenfalls in der Sofort-Phase wird der körpereigene Botenstoff Melatonin zügig freigesetzt, der dazu beiträgt, die Einschlafzeit zu verkürzen. In der Depot-Phase wird langanhaltend und verzögert Baldrian freigegeben, der das Durchschlafen unterstützt. Zum anderen wird Melatonin auch in der Depot-Phase über die Nacht hinweg nach und nach dem Körper zur Verfügung gestellt. In der Chrono-Phase werden kontinuierlich Vitamin C, Vitamin D, Zink und Selen freigesetzt. OYONO NACHT INTENS IMMUN kann nicht nur ein schnelleres Einschlafen fördern und das Durchschlafen ermöglichen, sondern bietet auch ein Plus für die Abwehrkräfte und unterstützt die normale Funktion des Immunsystems durch die Freigabe von Vitaminen und Mineralstoffe. Das Produkt ist exklusiv in Apotheken erhältlich.OYONO® NACHT INTENS IMMUN ist vegetarisch, glutenfrei und laktosefrei.Mehr Informationen unter www.oyono.de.[1] Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Der positive Effekt stellt sich ein, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1mg Melatonin eingenommen wird. Ashwagandha unterstützt das Einschlafen.[2] Baldrian unterstützt das Durchschlafen.[3] Vitamin C und Vitamin D, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.Ihre Ansprechperson:Jana Gernhard, Agentur-Kontakt (Weitere Informationen und Bildmaterial)Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: j.gernhard[at]borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnOriginal-Content von: MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37700/5893175