Der Anteil inserierter Wohnimmobilien mit Wärmepumpe hat sich seit 2022 fast verdreifacht, wie eine Analyse von immowelt zeigt. Wohnungen mit Wärmepumpe sind im Mittel bis zu 20% teurer, Häuser bis zu 13%. Am seltensten sind Immobilien mit Wärmepumpen in den größten Städten hierzulande. Am Immobilienmarkt hinterlässt die Wärmewende zusehends ihre Spuren. Das Immobilienportal immowelt hat das Angebot und die Preise von Kaufimmobilien mit und ohne Wärmepumpe unter die Lupe genommen, die auf der Plattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...