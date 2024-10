Krypto-Whale investiert in 155 Millionen Dogecoin - jetzt DOGE-Token kaufen oder in Crypto All-Stars investieren?

Als größter Meme-Coin der Welt hat Dogecoin bereits ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, das immer wieder Anleger zu überzeugen weiß. Gleichzeitig gilt er von allen volatilen Meme-Tokens als der stabilste Vertreter, was nicht zuletzt auch immer wieder sogenannte Krypto-Whales - also Großanleger der Krypto-Welt - überzeugen kann.

Zuletzt äußerte sich dies im Kauf von über 155 Millionen DOGE-Token, die ein Meme-Coin-Investor in einer einzigen Transaktion erworben hatte. Diese Investition kommt nicht von ungefähr, denn in den letzten Wochen konnte Dogecoin signifikante Zuflüsse verzeichnen und dementsprechend einen starken Kursanstieg durchlaufen. Doch lohnt es sich jetzt immer noch, in den DOGE-Token zu investieren?

Über 21 Millionen US-Dollar investiert - wieso Krypto-Whale häufig DOGE kaufen

Meme-Coins locken mit schnellen und hohen Renditen, bieten dafür jedoch ein mindestens genauso großes Risiko. Trotzdem - oder gerade deshalb - gibt es immer wieder Großanleger, die viel Geld in den größten Meme-Token der Welt fließen lassen. Zuletzt geschah dies über eine bisher unbekannte Krypto-Wallet, die satte 155,11 Millionen DOGE-Token erwarb - zu einem Wert von über 21,65 Millionen US-Dollar. Dabei zeigen die Daten von Whale-Alert, dass über den Broker Robinhood die DOGE-Token gesendet wurden.

Der Grund für den Zeitpunkt der Investition könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Käufer von einer baldigen Veränderung des Marktes ausgeht und jetzt günstig in Dogecoin investieren wollte, bevor der Kurs noch weiter steigen kann. Alleine in der letzten Woche stieg der DOGE-Preis bereits um 16,66 Prozent (siehe Bild unten), was den Meme-Coin aktuell auf einen Preis von 0,1401 US-Dollar anhob.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein weiterer Grund, warum der Meme-Token derzeit zusätzlichen Aufwind erhält und Anleger vermehrt ein erneutes Interesse zeigen, dürfte auf Elon Musk zurückzuführen sein. Der reichste Mann der Welt begleitet aktuell Donald Trump auf seiner Wahlkampagne und äußerte sich immer wieder zu einer neuen US-Behörde namens Department Of Government Efficiency (D.O.G.E.), dessen Vorsitz er übernehmen wird, falls Trump die Präsidentschaftswahl im November gewinnen sollte. Viele Anleger setzen deshalb auf den Hype, der aktuell den Dogecoin antreibt.

Tatsächlich könnte ein Sieg von Donald Trump dafür sorgen, dass der Dogecoin besonders starke Zuflüsse erhält und sein Kurs entsprechend explodieren wird. Gleichzeitig könnte eine Wahlniederlage allerdings dem Hype einen merklichen Dämpfer verpassen und dann dafür sorgen, dass der DOGE-Preis einbricht. Wer also nicht auf den Wahlausgang in den USA wetten möchte, der sollte statt Dogecoin lieber ein Meme-Coin-Projekt auswählen, das davon losgelöst agieren kann.

Crypto All-Stars setzt auf Staking-Optionen für alle Meme-Coin-Anleger

Wer sich nicht unbedingt für die US-Politik interessiert, jedoch trotzdem von seinen Meme-Token profitieren möchte, der sollte einen Blick auf das junge Projekt Crypto All-Stars (STARS) werfen. Hierbei handelt es sich um eine neue Staking-Plattform, die sich voll und ganz auf den Einsatz von Meme-Coins konzentriert.

Das MemeVault Ökosystem basiert deshalb auf das Staking vieler verschiedener Meme-Währungen, wobei die Staking-Belohnung selbst immer in Form des nativen STARS-Token ausbezahlt wird. Zum Start werden insgesamt elf verschiedene Meme-Coins unterstützt - unter anderem Dogecoin und Shiba Inu sowie der PEPE-Token oder BONK. Langfristig möchten die Entwickler zudem immer mehr Kryptowährungen mit Meme-Charakter der eigenen Plattform hinzufügen, um so aktuell wie möglich zu bleiben und die gesamte Meme-Community ansprechen zu können.

Derzeit befindet sich Crypto All-Stars noch im Vorverkauf. Mit über 2,6 Millionen US-Dollar an gesammeltem Kapital wird auch schnell klar, dass die ersten Investoren ein großes Interesse an der Staking-Plattform haben.

Wahrscheinlich ist das auch auf das attraktive Presale-Staking-Angebot zurückzuführen, denn wer bereits frühzeitig die ersten STARS-Token erwirbt, kann diese noch in der Presale-Phase anlegen und dafür eine regelmäßige Bonuszahlung erhalten. Aktuell liegt die jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 578 Prozent, was gerade im Vergleich zu ähnlichen Presale-Projekten eine besonders attraktive Prämie darstellt.

Investiere noch heute in den STARS-Token und profitiere von hohen Staking-Renditen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.