Die Deutsche Bank hat erneut einem Einstieg in die heftig vom Konkurrenten Unicredit umworbene Commerzbank eine Absage erteilt. Statt auf Fusionen wolle sich das Geldhaus weiter auf die eigenen Ziele und Stärken konzentrieren.Die Deutsche Bank zeigt kein Interesse an Übernahmen, einschließlich der Commerzbank, wie Finanzchef James von Moltke am Mittwoch in einer Telefonkonferenz betonte. Statt auf Fusionen zu setzen, konzentriere sich das Institut auf die Umsetzung seiner strategischen Ziele und ...

