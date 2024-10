Unterföhring (ots) -- Bildmaterial und Keyart zum Download im Sky Fotoweb (https://medien.sky.de/fotoweb/views/login?to=%2Ffotoweb%2F&localIsClear=1) (Copyright Fotos: © Sky/Stefanie Schumacher)- Screener der einzelnen Episoden regelmäßig im Sky Media Village (https://sso.mediafly.com/HybridSSO)- Trailer zur 2. Staffel zur Ansicht auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=skKVgULED-0)Unterföhring, 23. Oktober 2024 - Noch ganz gefesselt von den exotischen Eindrücken ihrer Japan-Reise, kehren Cheyenne Ochsenknecht und Nino in der fünften Folge von "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" (https://www.sky.de/serien/unser-hof-mit-cheyenne-und-nino) (zu sehen ab Montag, 28. Oktober bei Sky und WOW) ins österreichische Dobl zurück und sind voller Motivation für neue Geschäftsideen. Ihr neuester Plan: Eine eigene Hühnerzucht! Gemeinsam mit Schwiegermutter Natascha besucht Nino den deutschlandweit bekannten Hühnerhof "Odefey und Töchter" in Uetersen, um sich dem Thema "professionelle Hühner-Aufzucht" anzunähern. Wird der Chianinahof demnächst zur Chicken-Farm erweitert?Während die Weidesaison auf dem Chianinahof eingeläutet wird und Rinder und Schafe sich schon auf viele saftige grüne Wiesen freuen, hinterlassen die großen Pläne rund um den Hof und der Alltagsstress mit den Kids bei Cheyenne langsam, aber sicher Spuren: Sie beschließt, ihren Sohn Matteo zur Tagesmutter zu geben. Die angehende Landwirtin möchte sich mehr auf die Aufgaben auf dem Hof konzentrieren und endlich auch selbst einmal wieder richtig mit anpacken!Zu guter Letzt kündigt sich auch noch hoher Besuch an: Spitzenkoch und Japan-Reisebegleiter Lucki Maurer stattet dem Chianinahof einen Besuch ab und möchte sich von den ambitionierten Plänen des Jungbauern Paares einen Vor-Ort-Eindruck verschaffen. Bei Cheyenne und Nino steigt die Nervosität: Sie möchten sich bei dem renommierten Landwirt mit einem zünftigen Grillfest unbedingt von ihrer besten Seite zeigen - doch dann macht das Wetter ihnen einen Strich durch die Rechnung!Mission: Weidehendl"Ich habe mir zum Jahresziel gemacht, dass wir mit mobilen Weideställen das 'Dobler Barbecue-Hendl' machen," gibt Nino die neuesten Pläne rund um den Chianinahof bekannt und möchte ein weiteres Geschäftsfeld erschließen. Doch nachdem mit dem Tierwohlstall im letzten Jahr schon eine halbe Million Euro investiert worden ist, sollte der Geldbeutel im Blick behalten werden. "Du willst immer das beste und neueste haben!", beschwert sich Cheyenne, als Nino beim Händler ausgerechnet das teuerste Modell der mobilen Hühnerställe im Blick hat. Doch als großer Backhendl-Fan und beim Anblick der süßen Küken ist Cheyenne schnell überzeugt: Der neue Hühnerstall muss her! Nino fühlt sich beim Anblick des Federviehs in seine früheste Kindheit zurückversetzt, hatte er doch schon in jungen Jahren viel mit Hühnern auf dem Hof zu tun. Er weiß aber auch: "Das kleinste Vieh darf uns nicht die größte Arbeit machen", daher sollte der mobile Stall möglichst autark funktionieren. Wird das Jungbauern-Paar die richtige Wahl treffen und erfolgreich in eine neue Hühner-Zukunft starten? Um noch tiefer in Materie des Hühner-Business einzutauchen, beschließt Nino, zusammen mit seiner Schwiegermutter Natascha ins norddeutsche Uelzen zu fahren, um sich auf einer renommierten Geflügel-Hof die nötigen Skills anzueignen. "Ich pack mit an! Nino weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Ich bin ja ein altes Suppenhuhn, von daher passt die Beziehung!", spuckt Natascha in die Hände, hat keine Berührungsängste und stürzt sich in die Arbeit - von Brutstation, über die Haltung im Stall bis hin zur Schlachtung gibt es viel zu tun!Good bye, Mama!"Heute ist kein einfacher Tag für mich - Matteo wird zum ersten Mal zur Tagesmutter gehen!", spürt Cheyenne Verlustängste und sieht einer entscheidenden Änderung ihres Alltags mit gemischten Gefühlen entgegen. Das Feedback ihrer Social Media-Community auf ihre Entscheidung ist ebenfalls gemischt: Viele können nicht verstehen, warum Cheyenne ihren noch sehr jungen Sohn in eine externe Betreuung gibt, wo er es doch auf dem Hof offensichtlich so gut hat. Doch Cheyennes Gründe sind vielfältig und nachvollziehbar: "Ich merke, dass Matteo mehr Beschäftigung braucht. Ich bin jetzt vier Jahre mit meinen Kindern zu Hause gewesen und möchte endlich auch mal wieder selber arbeiten!", ist sie auf der Suche nach einer neuen Motivation und neuen Aufgaben. "Ich glaube es ist okay, jetzt auch mal auf mich und Nino zu schauen, um unser Business mehr nach vorne zu bringen - wir wissen alle, dass ich das nicht aus Bequemlichkeit mache!", kann Cheyenne ihre Entscheidung guten Gewissens vertreten. Sehen das ihre Fans am Ende auch so?B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. 