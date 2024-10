Siemens, der deutsche Industriegigant, macht bedeutende Fortschritte im Bereich der industriellen Cybersicherheit und künstlichen Intelligenz. In einer wegweisenden Partnerschaft mit ServiceNow plant das Unternehmen, seine Sinec Security Guard-Technologie zur Verbesserung der Produktionssicherheit einzusetzen. Gleichzeitig wird der innovative Siemens Industrial Copilot entwickelt, um generative KI-Lösungen in Fertigungsprozesse zu integrieren. Diese strategische Zusammenarbeit, die auf dem ServiceNow World Forum in München vorgestellt wurde, unterstreicht Siemens' Engagement für digitale Innovation und Sicherheit in der Industrie 4.0.

Aktienperformance und Finanzausblick

Die Siemens-Aktie zeigt sich trotz leichter Schwankungen robust. Mit einem aktuellen Kurs von 183,70 EUR liegt sie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 188,88 EUR. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 199,50 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 10,55 EUR. Diese positiven Aussichten spiegeln Siemens' starke Marktposition und innovative Strategie wider, die das Unternehmen für zukünftige Herausforderungen in der sich schnell wandelnden Technologielandschaft gut positioniert.

