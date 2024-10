Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich zur vergangenen Handelswoche ging es am SSA-Primärmarkt ähnlich aktiv zu: Wir dürfen heute von fünf Neuemissionen im Benchmarkformat berichten, so die Analysten der Nord LB.Das Emissionsvolumen habe sich dabei auf insgesamt EUR 4,15 Mrd. belaufen. Die Analysten würden in chronologischer Reihenfolge starten: Wie in der Vorwoche angekündigt, sei die Gemeinschaft deutscher Länder (Ticker: LANDER) mit einem EUR 1 Mrd. schweren Jumbo und einer Laufzeit von sieben Jahren auf die Investoren zugegangen. Der Deal sei guidancegemäß mit ms +22 BP über die Bühne gegangen. Auch die NRW.Bank (Ticker: NRWBK) habe die Gunst der Stunde genutzt und das Parkett betreten, um sich mit frischen EUR 500 Mio. über eine Laufzeit von drei Jahren zu versorgen. Der Reoffer-Spread habe final guidancegemäß bei ms +10 BP gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...