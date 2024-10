Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch in den vergangenen fünf Handelstagen gingen die Neuemissionsaktivitäten rege weiter, so die Analysten der Nord LB.Dies dürfe im Rahmen der schon in weniger als zwei Wochen stattfindenden Präsidentschaftswahlen in den USA nicht überraschen, da viele Emittenten das aktuelle Fundingfenster nutzen wollten, um möglichen Unsicherheiten nach der Wahl aus dem Weg zu gehen. In der vergangenen Woche sei die Argenta Spaarbank bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr auf ihre Investoren zugegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...