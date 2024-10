EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Baader Bank startet Zinskonto im B2B-Depotgeschäft



23.10.2024 / 12:00 CET/CEST

Baader Bank startet Zinskonto im B2B-Depotgeschäft Die Baader Bank entwickelt ihr Produktportfolio weiter und bietet ihren B2B-Partnern im Depotgeschäft ab sofort die Funktionen eines Zinskontos für Endkunden an. Damit erweitert die Baader Bank das Angebot um Bankservices, die nicht speziell wertpapierbezogen sind. "Die Produkterweiterung um das Zinskonto konnten wir schnell umsetzen und im Markt einführen. Wir zeigen damit, dass wir als Baader Bank leistungsfähig und marktgerecht Produkterweiterungen im Sinne unserer Partner und Kunden realisieren können", so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG. Die Baader Bank vervollständigt mit dem Zinskonto ihr Produktangebot im Kooperationspartnergeschäft wesentlich und steigert so ihre Attraktivität für ihre Geschäftspartner in den Bereichen Online-Broker und Online-Vermögensverwalter aber auch für Online-Banken und klassische Vermögensverwalter. Das Zinskonto ist bereits seit Kurzem über einen ersten Kooperationspartner, den Smartbroker+, nutzbar. Allen weiteren Kooperationspartnern der Baader Bank wird sukzessive die Nutzung ermöglicht. Die Baader Bank verwahrt das Vermögen der Kunden und das Kapital auf dem Zinskonto ist jederzeit verfügbar, sodass Überweisungen auf das interne Verrechnungskonto am selben Tag durchgeführt werden können. Das aktuelle Angebotsspektrum der Baader Bank soll mit Blick auf die Produktgruppe Konto- und Depotführung zeitnah um weitere Tages- und Festgeld-Produkte erweitert werden. Für weitere Informationen und Medienanfragen:



Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de



Weitere Termine: 31.10.2024 Pressemitteilung Neunmonatszahlen 2024

02.11.2024 Börsentag Hamburg

16.11.2024 Börsentag Nürnberg

25.11.2024 Deutsches Eigenkapitalforum 2024, Frankfurt



Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



