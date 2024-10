Elmos wird am 6. November Q3-Ergebnisse vorlegen, wobei die Aktie nach einem Höchststand von rund 90 EUR an Schwung verliert, ein Trend, der sich auch bei den anderen Aktien widerspiegelt. Der Rückgang ist auf die Sorgen über eine mögliche Verlangsamung im Automobilsektor zurückzuführen, nachdem die großen Automobilhersteller Gewinnwarnungen und Prognoserevisionen veröffentlicht haben, sowie auf die allgemeine Marktvolatilität bei Halbleiteraktien, die durch die veränderte Stimmung in Bezug auf die künstliche Intelligenz (AI) angetrieben wird, wie die jüngste enttäuschende Leistung von ASML zeigt. Gewinnmitnahmen nach der starken Rallye trugen ebenfalls zu dem Rückschlag bei. Vor diesem Hintergrund erwarten die Analysten von mwb research, dass das Book-to-Bill-Verhältnis für Q3 unter 1 liegen wird, was die erwartete vorübergehende Verlangsamung in Q4 widerspiegelt. Dennoch erwarten die Analysten für Q3 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und eine solide Marge von 25%. Die Analysten behalten ihr BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 100,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE





© 2024 AlsterResearch