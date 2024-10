Microsoft: Stark bullischer Impuls vor den Quartalszahlen!

Die Bullen sind am Ruder!

Breakout Trading-Strategie

Rückblick

Microsoft spielt nicht nur eine führende Rolle bei Künstlicher Intelligenz, die Softwareprodukte des Unternehmens sind in vielen Betrieben mittlerweile unersetzbar geworden. Dadurch verfügt Microsoft über einen gigantischen Burggraben Aus diesen Gründen zählt die Aktie auch weiterhin zu den Basisinvestments im Technologie-Sektor. Von knapp 470 USD ging es für die Aktie des Software-Giganten im August unter die 200-Tagelinie. Die darauffolgende Erholungsbewegung hat gerade wieder an Dynamik zugelegt.

MSFT-Aktie: Chart vom 22.10.2024, Kürzel: MSFT, Kurs: 427.34 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch aus der Konsolidierung der letzten Tage haben wir am 22.10.2024 bereits ein Kaufsignal bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen per Tagesschlusskurs unter die 200-Tagelinie, könnte der Abgabedruck weiter zunehmen.

Meinung

Experten sind zuversichtlich, dass Microsoft bei den Gewinnen langfristig weiter zulegen wird. Ein Fokus des Softwaregiganten liegt auf der Erschließung neuer Märkte in Afrika und Zentralasien, was Microsoft Chancen bietet, seinen Einfluss in bisher weniger bearbeiteten Regionen zu erweitern. Der Hintergrund für die Investitionen ist der Technologiewettlauf zwischen den Vereinigten Staaten und China. Charttechnisch arbeitet sich das Papier des Softwarekonzerns nach dem Sommer-Einschlag gerade wieder nach oben. Analysten erwarten, dass Microsoft solide Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres präsentieren wird. Die Zahlen dazu sollen am 31.10.2024 nach Börsenschluss veröffentlicht werden.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.18 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 7.09 Mrd. USD

Meine Meinung zu Microsoft ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.10.2024

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in MSFT hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

