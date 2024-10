Die innovative 450-kW-Kühlmittelverteilungseinheit von KAYTUS mit einer Genauigkeit von ±1 gewährleistet eine effiziente, energiesparende Kühlungslösung für eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Nutzung von Rechenzentren.

Der innovative, vollständig flüssigkeitsgekühlte Server-Schrank von KAYTUS ermöglicht jetzt eine 100-prozentige Flüssigkeitskühlung, sodass bei dem Einsatz mit hoher Dichte keine herkömmliche

äKlimaanlage mehr erforderlich ist.

KAYTUS, ein Marktführer im Bereich IT-Infrastrukturlösungen, präsentierte auf der Data Centre World Asia in Singapur seine neuesten Innovationen: eine revolutionäre Schrank-Kühlmittelverteilungseinheit (Coolant Distribution Unit, CDU) und einen vollständig flüssigkeitsgekühlte Schrank. Diese zukunftsweisenden Lösungen wurden entwickelt, um den wachsenden Anforderungen des High-Density-Computing gerecht zu werden, und bieten eine außergewöhnliche Kühlenergieeffizienz und Zuverlässigkeit im neuen Zeitalter der KI an.

Die Nachfrage nach hochdichten Hochleistungsrechnern steigt im Zuge der zunehmenden Nutzung von KI-Anwendungen weiter an und KAYTUS begegnet der wachsenden Herausforderung einer effizienten Kühlung im begrenztem Raum mit den Flüssigkeitskühlungslösungen über den gesamten Lebenszyklus. Diese Lösungen, die Komponenten, Knoten, Server und Rechenzentren abdecken, wurden entwickelt, um die Kühleffizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.

Das innovative System von KAYTUS zeichnet sich durch eine hohe Wassereintrittstemperatur von 50 °C und eine Temperaturdifferenz von 10 °C zwischen dem Primär- und Sekundärkreislauf aus, was die Effizienz des Wärmeaustauschs erheblich verbessert. Außerdem unterstützt das System eine 100 natürliche Kühlung, wodurch der Energieverbrauch weiter minimiert wird. Die gesamte KAYTUS-Serverfamilie unterstützt die Kaltplatten-Flüssigkeitskühlung, wodurch diese Lösungen auf die hohen Leistungsdichteanforderungen von KI-Workloads zugeschnitten sind und gleichzeitig den Kühlenergieverbrauch für Rechenzentren der nächsten Generation optimieren.

Der CDU-Schrank von KAYTUS ermöglicht eine präzise und sichere fortschrittliche Flüssigkeitskühlung

Die innovative Cabinet Coolant Distribution Unit (CDU) war ein Publikumsmagnet auf der Data Centre World Asia und erregte aufgrund ihrer Rolle als zentraler Knotenpunkt in der Flüssigkeitskühlungslösung des Unternehmens großes Interesse. Die CDU ähnelt in ihrer Funktionsweise einem Verkehrsknotenpunkt, der die Kühlquelle mit zentralen Geräten wie Servern verbindet und Kühlmittel effizient an verschiedene "Ziele" liefert. Die CDU ist auf Rechenzentrumsszenarien mit mehreren Schränken zugeschnitten und zeichnet sich durch ihre hohe Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und schnelle Einsatzfähigkeit aus. Die CDU stellt die physische Trennung von Primär- und Sekundärkreislauf-Zirkulationssystemen sicher, ermöglicht einen präzisen Wärmeaustausch, treibt den sekundären Kühlkreislauf an, stabilisiert den Druck und liefert die Kühlflüssigkeit präzise. Dank dieser Funktionen wird sichergestellt, dass die gesamte Flüssigkeitskühlungslösung mit höchster Effizienz arbeitet und eine robuste und zuverlässige Kühllösung für Umgebungen mit hoher Dichte bietet.

Hohe Energieeffizienz : Die CDU wurde für die direkte Kühlung von Wasser mit hoher Temperatur entwickelt und bietet eine Kühlkapazität von 3 kW bis 450 kW. Mit einer Regelgenauigkeit des Sekundärkreislaufs von ±1 °C kann sichergestellt werden, dass jedes Gerät genau die Kühlleistung erhält, die es für eine optimale Leistung benötigt.

: Die CDU wurde für die direkte Kühlung von Wasser mit hoher Temperatur entwickelt und bietet eine Kühlkapazität von 3 kW bis 450 kW. Mit einer Regelgenauigkeit des Sekundärkreislaufs von ±1 °C kann sichergestellt werden, dass jedes Gerät genau die Kühlleistung erhält, die es für eine optimale Leistung benötigt. Hohe Zuverlässigkeit : Die kritischen Komponenten der CDU, zu denen Pumpen, Wechselrichter und Sensoren gehören, weisen ein Redundanzdesign auf und unterstützen die Gruppensteuerung mit N+X-Redundanz für den Betrieb von Rechenzentren. Zudem ist ein Steuermodul für die Echtzeitüberwachung wichtiger Parameter wie Temperatur, Durchfluss und Druck integriert. Das mit einer Antikondensationssteuerung und einer umfassenden Leckageerkennung ausgestattete System passt die Temperatur der Flüssigkeitszufuhr automatisch so an, dass ein sicherer und stabiler Betrieb gewährleistet ist.

: Die kritischen Komponenten der CDU, zu denen Pumpen, Wechselrichter und Sensoren gehören, weisen ein Redundanzdesign auf und unterstützen die Gruppensteuerung mit N+X-Redundanz für den Betrieb von Rechenzentren. Zudem ist ein Steuermodul für die Echtzeitüberwachung wichtiger Parameter wie Temperatur, Durchfluss und Druck integriert. Das mit einer Antikondensationssteuerung und einer umfassenden Leckageerkennung ausgestattete System passt die Temperatur der Flüssigkeitszufuhr automatisch so an, dass ein sicherer und stabiler Betrieb gewährleistet ist. Schnelle Implementierung: Die CDU unterstützt einen schnellen Einsatz mithilfe von Edelstahl-Schnellkupplungen/-flanschen, was den Einsatz und die Wartung von Rohrleitungen noch effizienter macht. Das kompakte Design reduziert den Platzbedarf auf ein Minimum und vorgefertigte Sekundärkreislauf-Rohrleitungen ermöglichen einen schnellen Einsatz vor Ort. Dadurch wird die Installationszeit verkürzt und die Betriebseffizienz maximiert.

Ein vollständig flüssigkeitsgekühlter Serverschrank ohne Klimaanlage revolutioniert die High-Density-Datenverarbeitung

KAYTUS hat außerdem eine innovative Schranklösung mit vollständiger Flüssigkeitskühlung eingeführt, die eine zu 100 durch Flüssigkeit erfolgende Kühlung bietet und ein optimiertes, klimatisierungsfreies System bereitstellt, das sich ideal für hochdichte Computerumgebungen eignet. Dieser Schrank verwendet fortschrittliche Kühlplatten und eine Flüssigkeitskühlung an der Rückseite, die die Vorteile natürlicher Kühlmethoden zur Ableitung der Serverwärme voll ausschöpfen und im Vergleich zu herkömmlichen luftgekühlten Rechenzentren eine Energieeinsparung von über 60 erzielen. Auf Systemebene arbeitet der Schrank mit Wasser mittlerer und hoher Temperatur, das direkt von der Kühlquelle des Primärkreislaufs zugeführt wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von gekühltem Wasser mit niedriger Temperatur (5 bis 12 °C), das normalerweise von Kompressoren erzeugt wird. Die Kaltplattenzufuhr unterstützt Flüssigkeitstemperaturen von bis zu 50 °C, während die hintere Tür Temperaturen von bis zu 32 °C zulässt, wodurch Klimaanlagen und Außenkühler überflüssig werden. Der Schrank wurde für eine hohe Leistungskapazität entwickelt und unterstützt bis zu 120 kW pro Einheit, sodass die Rechenleistungsdichte erheblich erhöht wird. Dies ermöglicht es Rechenzentren, die Anzahl der erforderlichen Schränke im Vergleich zu herkömmlichen Aufbauten um sechs zu reduzieren, was eine ideale Lösung für kleine Rechenzentren mit hoher Dichte darstellt, die im KI-Zeitalter räumlichen Einschränkungen unterliegen.

Durch das rasante Wachstum, das durch aufstrebende Technologien wie KI vorangetrieben wird, sind Kühlsysteme zu einer entscheidenden Herausforderung für die Entwicklung von Rechenzentren geworden. KAYTUS wirkt diesem Engpass mit einer lückenlosen Kette von Flüssigkeitskühlungsfunktionen entgegen, die von der Entwicklung und Produktion bis hin zu Tests und Lieferung reicht. Auf der Data Centre World Asia stellte KAYTUS seine Cabinet Coolant Distribution Unit (CDU) sowie einen 100 flüssigkeitsgekühlten Schrank vor und präsentierte damit die zukunftsweisenden Lösungen des Unternehmens im Bereich hochdichter Computerumgebungen. Neben diesen Innovationen bietet KAYTUS auch Kühlplatten mit geringem Widerstand und vollständig flüssigkeitsgekühlte Server an, um den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden. Diese Produkte unterstützen flüssigkeitsgekühlte Server mit verschiedenen Spezifikationen, wodurch der Bau effizienter, sicherer und zuverlässiger Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung ermöglicht wird. Die fortschrittlichen Lösungen von KAYTUS wurden entwickelt, um die Energieeffizienz zu verbessern und zugleich die Betriebsstabilität und Leistung zu gewährleisten, die im KI-gesteuerten Zeitalter erforderlich sind.

Über KAYTUS

KAYTUS ist ein führender Anbieter von IT-Infrastrukturprodukten und -lösungen und bietet eine Reihe von innovativen, offenen und umweltfreundlichen Infrastrukturprodukten für Cloud, KI, Edge und andere aufkommende Szenarien. Mit einem kundenzentrierten Ansatz reagiert KAYTUS durch sein agiles Geschäftsmodell flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com

