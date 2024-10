Der IT-Dienstleister Bechtle verzeichnet im dritten Quartal 2024 einen Rückgang des Vorsteuergewinns auf 78 Millionen Euro, verglichen mit 93,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Trotz eines leichten Umsatzanstiegs um 2 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro bleibt die Nachfrage nach IT-Investitionen, insbesondere im Mittelstand, verhalten. Die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit zwingt das Unternehmen dazu, seine zuvor angepasste Prognose zurückzuziehen.

Analysten bleiben trotz Herausforderungen optimistisch

Ungeachtet der aktuellen Schwierigkeiten zeigen sich Marktexperten weiterhin zuversichtlich für die Bechtle-Aktie. Sie setzen ein durchschnittliches Kursziel von 50,80 Euro, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,705 Euro je Aktie prognostiziert. Die Veröffentlichung der vollständigen Finanzzahlen am 8. November 2024 wird mit Spannung erwartet, da sie wichtige Einblicke in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens inmitten der anhaltenden Marktunsicherheiten liefern könnte.

