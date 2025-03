Die Faurecia-Aktie setzte am Freitag ihren Abwärtstrend fort und notierte mit einem deutlichen Minus von 4,84 Prozent bei 8,02 Euro. Damit verschärfte sich die negative Kursentwicklung der vergangenen Wochen - innerhalb des letzten Monats hat das Papier des Automobilzulieferers bereits besorgniserregende 27,75 Prozent an Wert eingebüßt. Besonders belastend wirkt sich die allgemeine Schwäche im Automobilsektor aus, während das Unternehmen gleichzeitig seine Finanzierungsstrategie neu ausrichtet.

Der französische Autozulieferer, der unter der Dachmarke Forvia operiert, gab am Freitag einen bedeutenden Schritt in seiner Finanzierungsstrategie bekannt: Das Unternehmen bepreiste erstmals eine Anleiheemission in US-Dollar. Die Senior Notes im Gesamtwert von 500 Millionen Dollar haben eine Laufzeit von fünf Jahren und sollen zur Refinanzierung von bald fälligen Verbindlichkeiten dienen. Dieser Schritt markiert die erste Dollaranleihe in der Unternehmensgeschichte und verdeutlicht die Bemühungen des Konzerns, seine Finanzierungsquellen zu diversifizieren.

Schwierige Marktlage trotz attraktiver Bewertung

Trotz der aktuellen Kursschwäche weist die Faurecia-Aktie aus fundamentaler Sicht interessante Kennzahlen auf. Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von nur 3,71 und einer Bewertung von 0,27 mal Umsatz gehört Faurecia zu den günstigsten Werten im Automobilzuliefersektor. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung der Analysten wider, die im Durchschnitt ein Kursziel von 13,60 Euro für die Aktie ansetzen - ein Aufwärtspotenzial von über 71 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

Allerdings haben die Analysten in den letzten Monaten ihre Prognosen mehrfach nach unten korrigiert, was die Herausforderungen im operativen Geschäft widerspiegelt. Am 26. März nahm TP Icap Midcap die Beobachtung der Forvia-Aktie mit einer "Hold"-Empfehlung auf, was die vorsichtige Haltung der Experten unterstreicht. Die Rentabilität bleibt eine wesentliche Schwäche des Unternehmens, während die Umsatzaussichten unsicher sind. Anleger blicken nun gespannt auf den 17. April, wenn Faurecia die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlichen wird.

