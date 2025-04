Aktien Wochenrückblick - die Märkte scheinen sich langsam an die Zitterphase zu gewöhnen. Aktuelle Kurserholung dauerhaft? Oder was kommt noch: Zollankündigung, Handelskrieg mit China, 90 Tage Moratorium, Zwischenmeldungen aus Verhandlungen mit Indien, China, EU, Vietnam. Dazu fortwährende Störfeuer mit "Tweets" auf Truthsocial aus Washington - Fouls gegen den FED-Chef, Seitenhiebe auf quasi alle, die nicht auf Linie sind. Und charttechnisch findet sich in vielen Charts - Indizes, Einzelaktien - die sogenannte Death Cross Formation (50-Tage-Linie durchbricht die 200-Tage-Linie). Vorzeichen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...