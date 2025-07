Mit einem echten Paukenschlag meldet sich die Circus SE (XETRA: CA1) in der internationalen Designszene: Das deutsche Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Robotiksysteme für die Gastronomie spezialisiert ist, wurde mit dem Red Dot Award "Best of the Best" prämiert - der renommiertesten Auszeichnung innerhalb der Red Dot Design Awards. Damit zählt das Unternehmen nun zu einer elitären Gruppe globaler Marken wie Apple, Google und Ferrari, die diese Ehrung bereits erhalten haben. Die ausgezeichnete CA-1 Serie 4 überzeugte in der Kategorie "Ready for Market", die ausschließlich Produkten vorbehalten ...

