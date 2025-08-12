Circus hat die Zertifizierung der NATO Support and Procurement Agency erhalten und ist damit der erste von der NATO zugelassene Anbieter von vollautomatischen Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung. Die Zulassung ermöglicht die Teilnahme an der Beschaffung und die direkte Auftragsvergabe in allen NATO-Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck stellt Circus die CA-M vor, eine mobile, autonome Feldküche in einem 20-Fuß-Container, die in der Lage ist, über 1.000 frische Mahlzeiten pro Ladung zuzubereiten und so den Personalbedarf in feindlichen Umgebungen zu reduzieren. Auch wenn die anfänglichen Aufträge im Verteidigungsbereich wohl klein sein mögen, sollte Circus aufgrund des hohen Margenpotenzials in diesem Sektor in der Lage sein, erhebliche Gewinne zu erzielen. Da die NATO-Zulassung einen lukrativen neuen Markt eröffnet, bekräftigen wir unser KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 70,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se





