5 Top-Aktien aus Frankreich | AMD explodiert, Circus schlägt ein & Applovin fällt tief
|13:22
|OpenAI schliesst Milliarden-Deal mit AMD
|13:21
|AppLovin crasht, AMD explodiert, Nvidia dominiert - Tech-Schock & KI-Hype
|13:19
|AMD and OpenAI Ink 6GW Deal to Power Next-Gen AI Infrastructure
|13:01
|AMD Pays a High Price for Blockbuster OpenAI Deal
|12:57
|How OpenAI's deal with AMD could change the AI chip market
|13:21
|12:30
|AppLovin selloff extends after SEC probe
|12:27
|11:54
|5 Top-Aktien aus Frankreich | AMD explodiert, Circus schlägt ein & Applovin fällt tief
|11:54
|Stock Market Today: Dow Jones, Nasdaq Futures Slip Amid Delay In Trade Deficit Data During Shutdown-Trilogy Metals, AMD, Applovin In Focus
|11:54
|Mo
|Palantir oder "Konkurrenz" kaufen?: Metas Ritterschlag für Circus, Redcare Zahlen & Thyssenkrupp
|E-Rezept boomt bei Redcare Pharmacy! Im Q3 stieg der Umsatz um 25 % auf 719 Mio. Euro. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wuchs um 82 % auf 126 Mio. Euro. Die Prognose für 25 wurde...
|Mo
|Palantir oder "Konkurrenz" kaufen? | Metas Ritterschlag für Circus, Redcare Zahlen & Thyssenkrupp
|Mo
|Circus: Herdplatte & Verteidigungsindustrie! - Ritterschlag von Meta hebt KI-Start-Up auf ein ganz neues Level!
|Bislang versuchte Circus nur den Markt für KI-Kochroboter zu erobern. Auf einen Schlag stehen dem KI-Start-Up noch auch Optionen in der Rüstungsindustrie offen. Die neue Kooperation mit Meta öffnet...
|Do
|Circus CA-1: Diese Neuheit kocht jetzt das Essen in der Kantine
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|180,80
|+3,97 %
|APPLOVIN CORPORATION
|498,15
|-0,87 %
|CIRCUS SE
|19,150
|+7,58 %