In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Valentin Schelbert die aktuelle Börsenlage und ...
|13:05
|APPLOVIN - Jetzt müssen sich die Bullen zeigen
|13:01
|Trader-Interview mit Valentin Schelbert: Applovin, Elf Beauty, Robinhood, Uber & Lemonade
|In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Valentin Schelbert die aktuelle Börsenlage und ..
|Fr
|AppLovin Or Shopify: Who Leads The Next Leg Higher?
|Do
|Fitch stuft AppLovin auf 'BBB' hoch - Starke operative Leistung als Grund
|Do
|$5B+ in Buybacks: What DraftKings, AppLovin, and Altria Are Telling You
|13:01
|Trader-Interview mit Valentin Schelbert: Applovin, Elf Beauty, Robinhood, Uber & Lemonade
|In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Valentin Schelbert die aktuelle Börsenlage und ..
|Mi
|Kim Kardashian's SKIMS is already worth more than e.l.f. Beauty, Crocs, and Signet
|Mi
|TD Cowen senkt Kursziel für e.l.f. Beauty wegen Bewertung auf 100 US-Dollar
|Mi
|e.l.f. Beauty stock price target lowered to $100 by TD Cowen on valuation
|10.11.
|e.l.f. Beauty, Inc. - 10-Q, Quarterly Report
|13:01
|Trader-Interview mit Valentin Schelbert: Applovin, Elf Beauty, Robinhood, Uber & Lemonade
|In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Valentin Schelbert die aktuelle Börsenlage und ..
|So
|SoftBank reduces Lemonade stake
|Di
|Lemonade CEO: "Our gross profit has grown by more than 100% annually while our cost structure has only increased by 3%"
|08.11.
|Lemonade, Baldwin Insurance surge, Circle Internet, Upstart drop: week's financials wrap
|06.11.
|3 Lemonade Options Showing Unusual Activity-Potential for Holiday Income?
|13:01
|Trader-Interview mit Valentin Schelbert: Applovin, Elf Beauty, Robinhood, Uber & Lemonade
|In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Valentin Schelbert die aktuelle Börsenlage und ..
|12:01
|Is Robinhood Stock a Buy Now?
|11:10
|Robinhood-Aktie: Hat die Rallye den Zenit erreicht?
|Der November war bislang kein guter Monat für die Robinhood-Aktie. Um -17% ging es seit Monatsbeginn mit dem Aktienkurs des Online-Brokers nach unten. Ist die Aktie nach ihrer nun schon seit zwei Jahren...
► Artikel lesen
|So
|Is $250 In The Cards For Robinhood Stock?
|Sa
|Robinhood Is Giving Away a $130K+ Gold Bar-Plus 999 Smaller Ones. But Should You Enter?
|13:01
|Trader-Interview mit Valentin Schelbert: Applovin, Elf Beauty, Robinhood, Uber & Lemonade
|In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Valentin Schelbert die aktuelle Börsenlage und ..
|07:05
|New Zealand's top court rules that Uber drivers are employees
|So
|Uber's Stake in Lucid Falls $131.5 Million in Value Over Last Six Weeks
|Sa
|Best Stock to Buy Right Now: Uber vs. Archer Aviation
|Fr
|Pershing Square reduces stake in Alphabet, Uber, among Q3 moves