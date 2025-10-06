Anzeige
WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
Tradegate
06.10.25 | 16:04
603,00 Euro
-1,00 % -6,10
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
META PLATFORMS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
META PLATFORMS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
602,90603,2016:05
602,70603,0016:05
Markus Weingran
06.10.2025 15:27 Uhr
267 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Palantir oder "Konkurrenz" kaufen?: Metas Ritterschlag für Circus, Redcare Zahlen & Thyssenkrupp

E-Rezept boomt bei Redcare Pharmacy! Im Q3 stieg der Umsatz um 25 % auf 719 Mio. Euro. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wuchs um 82 % auf 126 Mio. Euro. Die Prognose für 25 wurde bestätigt. Kaufen?Ein internes Memo des Chief Technology Officer (CTO) der US-Armee stuft die dringend benötigte Modernisierung des Gefechtskommunikationsnetzwerks NGC2, die von den Silicon-Valley-Firmen Anduril und Palantir mitentwickelt wird, als "sehr hohes Risiko" ein. Das Dokument vom 5. September bemängelt "grundlegende Sicherheitsprobleme" und Schwachstellen, da die Kontrolle über den Datenzugriff, die Nachverfolgung von Nutzeraktivitäten und die Sicherheit der Software selbst nicht …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
