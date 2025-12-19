Die Palantir-Aktie hat sich nach einem starken Abverkauf im November in den vergangenen Wochen wieder sukzessive nach oben gearbeitet. Seit dem Korrekturtief bei 147,56 US$ zog der Kurs um fast +26% an. Aktuell notiert die Aktie bei 185,69 US$. Doch liegt der tatsächliche Wert des Tech-Unternehmens noch viel höher? Analysten optimistisch Vor kurzem hatte Tech-Bulle Dan Ives von Wedbush Securities mit einer überaus bullischen Prognose zu Palantir ...

