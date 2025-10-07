Anzeige
Dienstag, 07.10.2025
Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!
WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
Tradegate
07.10.25 | 15:40
186,08 Euro
+7,00 % +12,18
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADVANCED MICRO DEVICES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
186,02186,2015:40
186,04186,2615:40
Markus Weingran
07.10.2025 15:27 Uhr
155 Leser
Artikel bewerten:
(0)

5 Top-Aktien aus Frankreich: AMD-Schein explodiert auf + 320 %, Circus schlägt ein & Applovin fällt tief

Die Aktie von AppLovin ist unter Druck- Diesmal ist es keine Short-Attacke, sondern die SEC ermittelt. Die Vorwürfe bleiben gleich: Dienstleistungsvereinbarungen mit Plattformpartnern sollen verletzt worden sein!In Frankreich brennt innenpolitisch der Baum: Nach dem Rücktritt von Verteidigungsminister Sébastien Lecornu versucht Präsident Emmanuel Macron, die zerrütteten Reihen seiner Regierung neu zu ordnen - und gibt dem umstrittenen Minister überraschend eine zweite Chance. Der Schritt sorgt in Paris für Aufsehen, denn Lecornu galt nach mehreren Krisen und internen Konflikten eigentlich als politisch angeschlagen. Doch Macron steht unter massivem Druck: In nur zwei Tagen soll ein neues …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
