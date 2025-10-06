Palantir oder "Konkurrenz" kaufen? | Metas Ritterschlag für Circus, Redcare Zahlen & Thyssenkrupp
|613,70
|613,90
|12:04
|612,40
|612,90
|10:50
Aktuelle Nachrichten
|11:54
Palantir oder "Konkurrenz" kaufen? | Metas Ritterschlag für Circus, Redcare Zahlen & Thyssenkrupp
|10:46
|Circus: Herdplatte & Verteidigungsindustrie! - Ritterschlag von Meta hebt KI-Start-Up auf ein ganz neues Level!
|Bislang versuchte Circus nur den Markt für KI-Kochroboter zu erobern. Auf einen Schlag stehen dem KI-Start-Up noch auch Optionen in der Rüstungsindustrie offen. Die neue Kooperation mit Meta öffnet...
|Do
|Circus CA-1: Diese Neuheit kocht jetzt das Essen in der Kantine
|Di
|Start-up Circus: Bei Meta kocht jetzt der Roboter in der Kantine
|27.09.
|Aktien KW 39 Mut fehlt, aber verpassen will man auch nichts. September abhaken und dann? News. Mutares. Nordex. SFC Energy. Artec. Circus. Heidelberg Pharma. Rheinmetall. Gerresheimer
|Aktien:mBei rund 23.300 Punkten setzen spätestens Käufe ein, bei rund 23.800 Punkten werden die Anleger vorsichtig. So stellt sich der DAX im september dar - bisher. Und in den USA feiern die Märkte...
|11:55
|Sammelklage gegen Meta startet in Hamburg - so machen Sie mit
|11:38
|Smart Glasses statt neuer Vision Pro: Apple arbeitet an RayBan Meta Konkurrenz
|11:30
|Meta stock price target maintained at $900 by Citizens on AI tools
|11:18
|Mark Zuckerberg Greets UFC 320 Winner Daniel Santos Cageside Months After Meta Deepened UFC Partnership To Bring AI To The Octagon
|11:31
|Should You Forget Palantir and Buy These 2 Millionaire-Maker Stocks Instead?
|10:01
|Billionaire Stanley Druckenmiller Sold His Fund's Stakes in Nvidia and Palantir, and Has Piled Into These 2 Phenomenal Stocks for 4 Straight Quarters
|09:31
|PALANTIR TECHNOLOGIES INC: Jetzt geht der Höhenflug erst los!
|08:51
|Märkte am Morgen: Salzgitter, Thyssenkrupp, Palantir, Nvidia, Droneshield
|Der DAX hat eine starke Handelswoche hinter sich. Insgesamt ging es 2,7 Prozent nach oben. Der schwächere Freitag fiel nicht ins Gewicht. Heute deuten sich vorbörslich bereits die nächsten Gewinne an....
|11:54
|Aktien Frankfurt: Dax kaum verändert - Unbeeindruckt vom Frankreich-Drama
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat den hiesigen Aktienmarkt am Montag letztlich nicht belastet. Kurzzeitige Verluste machte der deutsche Leitindex...
|11:39
|Redcare Pharmacy NV: Vorläufige Q3-Ergebnisse: Auf Kurs, Ausblick bekräftigt; PT/BUY bestätigt.
|Nach dem unerwarteten CFO-Wechsel Ende September hat RDC vorläufige Ergebnisse für das 3. Quartal veröffentlicht, die im Wesentlichen den Erwartungen entsprechen und den Wachstumskurs sowie die Prognose...
|11:31
|REDCARE PHARMACY NV zündet - jetzt bloß nicht zögern!
|11:17
|Redcare Pharmacy legt im Duell mit DocMorris vor
|Aktuelle Nachrichten
|09:45
|Partner gesucht oder gefunden?: Thyssenkrupp: Kretinksy ist raus - Ist das jetzt gut oder schlecht?
|Monatelang hat Thyssenkrupp mit dem tschechischen Milliadär Daniel Kretinsky über einen Einstieg verhandelt. Zusammen sollte die Stahlsparte saniert und auf Vordermann gebracht werden. Jetzt wurden...
|09:31
|THYSSENKRUPP AG zündet den Turbo - Jetzt muss ich rein!
|09:21
|DAX-Check LIVE: Hannover Rück, Hochtief, Nordex, Redcare Pharmacy, Thyssenkrupp im Fokus
|Der DAX hat am Freitag nach anfänglichen Gewinnen leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex startete freundlich in den Handel und konnte zunächst an die positive Entwicklung der Vortage anknüpfen....
|09:02
|DAX kaum verändert: Hannover Rück, Hochtief, Nordex, Redcare Pharmacy und Thyssenkrupp im ...
|Der DAX startet nach dem ruhigen Feiertagshandel auch am Montag kaum verändert in die neue Handelswoche. Der Shutdown in den USA wird vom Markt weiter ausgeblendet, es braucht nach dem starken Monatsauftakt...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CIRCUS SE
|16,200
|+3,18 %
|META PLATFORMS INC
|612,40
|+0,54 %
|PALANTIR TECHNOLOGIES INC
|152,14
|+3,61 %
|REDCARE PHARMACY NV
|84,20
|+7,74 %
|THYSSENKRUPP AG
|12,810
|+2,60 %