Die Aktie von Meta spaltet die Investorenzunft - uns auch die Redaktion von BÖRSE ONLINE. Unser Redakteur Benjamin Heimlich warnt: Die Investments in künstliche Intelligenz lassen sich nicht zweitverwerten. Zuckerberg droht ein Debakel wie beim Metaverse. Hinweis: Wenn Sie die PRO-Meinung zu Meta Platforms lesen wollen, wechseln Sie auf diesen Artikel .Meta Platforms beziehungsweise Gründer und Chef Mark Zuckerberg inszeniert sich als Treiber der ...

