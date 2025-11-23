Die Aktie von Meta spaltet die Investorenzunft - uns auch die Redaktion von BÖRSE ONLINE. Unser Redakteur Klaus Schachinger ist der Meinung, dass sich die KI-Investitionen bald bezahlt machen - Robotik könnte folgen, Hinweis: Wenn Sie die CONTRA-Meinung zu Meta Platforms lesen wollen, wechseln Sie auf diesen Artikel .Mark Zuckerberg bevorzugt Superlative, wenn es um Technologie, aber auch um die dafür notwendigen Investitionen in Größenordnungen ...

