Die Circus SE hat einen strategischen Meilenstein erreicht: Der KI- und Robotik-Spezialist für die Food-Service-Branche wurde offiziell in das Lieferantenverzeichnis der NATO Support and Procurement Agency (NSPA) aufgenommen. Damit qualifiziert sich das Unternehmen als zertifizierter Lieferant für die NATO und ihre Mitgliedsstaaten - und reiht sich in eine exklusive Liste mit Branchengrößen wie Rheinmetall, Renk und Lockheed Martin ein. Für Anleger ist das mehr als nur ein Prestige-Erfolg: Die Aufnahme in das streng regulierte NSPA-Netzwerk öffnet den Zugang zu milliardenschweren Verteidigungs-, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
