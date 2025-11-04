Die Circus-Aktie gibt wieder mächtig Gas. In den letzten zwei Monaten hat der Kurs des deutschen Kochroboterherstellers um über +50% zugelegt. Was treibt die Aktie des KI-Technologieunternehmens derzeit an und sollten Anleger mit einem Investment dabei sein? Jetzt geht's los Auslöser der jüngsten Börseneuphorie ist der offizielle Start der Partnerschaft mit dem deutschen Einzelhandelsriesen REWE. Vergangene Woche bereitete zum ersten Mal ein CA1-Kochroboter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de