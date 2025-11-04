Die Circus SE hat mit dem kommerziellen Start des autonomen Kochroboters CA-1 in REWE-Supermärkten in der vergangenen Woche einen entscheidenden Schritt in die kommerzielle Skalierung seiner Technologie vollzogen. Die Aktie hat seitdem deutlich zugelegt. Seit wenigen Tagen kocht unter der Marke "Fresh & Smart" ein CA1-Kochroboter-System von Circus bei REWE West in Düsseldorf im 8-monatigen Pilotbetrieb. Eine weitere Filiale in Düsseldorf Rath soll zeitnah folgen. DER AKTIONÄR traf beim Launch-Event ...

