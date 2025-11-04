Die Circus SE (WKN A2YN35; Ticker CA1) schärft ihr Profil: Mit der 100%-Tochter "Circus Defence SE" will der Tech-Spezialist seine Dual-Use-KI-Robotik gezielt in verteidigungsspezifische Anwendungen bringen - von autonomer Truppenversorgung bis Infrastruktur für Abwehr-Drohnen. Kern bleibt die patentierte KI-Robotik-Plattform samt modularer Architektur, die schnell skalierbare, containerisierte Systeme für missionskritische Einsatzumgebungen ermöglicht. Vom CA-M zur Produktfamilie: Autonom, modular, skalierbar Ausgangspunkt ist der CA-M, laut Unternehmen das weltweit erste autonome KI-Robotik-System ...Den vollständigen Artikel lesen ...
