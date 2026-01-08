Circus, ein globales KI-Robotik-Unternehmen, öffnet sich breiter für den US-Kapitalmarkt: Das Unternehmen hat ein gesponsertes Level-I-ADR-Programm in den USA aufgelegt. Über diese Struktur können US-Investoren die Aktie nun als American Depositary Receipt (ADR) handeln, lokal abwickeln und bequem in ihren US-Brokerage-Depots halten - während die Hauptnotierung weiterhin auf XETRA in Deutschland bleibt. Jeder ADR entspricht eins zu eins einer Circus-Aktie. Gehandelt wird außerbörslich (OTC) unter dem Tickersymbol CCUSY in US-Dollar. Damit schlägt Circus eine Kapitalmarkt-Brücke: europäische Technologie-Story, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
