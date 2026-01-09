Summary: Gesponsertes Level-I-ADR-Programm gestartet Handel im US-OTC-Markt unter dem Kürzel CCUSY Keine Veränderung der Hauptnotierung in Deutschland Ziel: breitere internationale Investorenbasis Mit dem Start eines gesponserten Level-I-ADR-Programms hat die Circus SE ihre Aktie für US-Investoren zugänglicher gemacht. Die American Depositary Receipts werden im OTC-Markt unter dem Kürzel CCUSY gehandelt und repräsentieren jeweils eine Circus-Stammaktie. Die Hauptnotierung an XETRA bleibt unverändert bestehen. Das Programm wird von der Bank of New York Mellon betreut und ermöglicht US-Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
