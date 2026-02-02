In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Martin Utschneider und Lothar Albert über die aktuelle Marktsituation und ...
|Aktuelle Nachrichten
|14:57
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE
/ Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
02.02.2026 / 14:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer...
► Artikel lesen
|14:18
|Edelmetalle im Fokus - Bayer, Palantir, SAP, BASF und Apple in der Analyse
|14:01
|Trader-Interview mit Lothar Albert & Martin Utschneider: Circus, SAP, Puma, Jenoptik, Siemens, BASF
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Martin Utschneider und Lothar Albert über die aktuelle Marktsituation und ..
► Artikel lesen
|13:38
|BASF SE hält Position im ruhigen Marktumfeld
|10:30
|Morgen-Update: BASF rutscht ab - kippt die Stimmung jetzt?
|12:14
|CIRCUS SE im Bewertungsfokus - Klarheit statt Unruhe
|10:45
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.02.2026 / 10:40...
► Artikel lesen
|Fr
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 16:30...
► Artikel lesen
|Fr
|EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 09:30...
► Artikel lesen
|11:36
|JENOPTIK - Time to shine!
|11:14
|JENOPTIK AG zündet den Turbo - jetzt bloß nicht zögern!
|11:14
|JENOPTIK AG zündet durch - keiner steigt schneller!
|08:21
|Märkte am Morgen: Gold, Silber, Bitcoin im Crashmodus - SAP, Puma, Jenoptik, Deutsche Bank, Aurubis
|Der Start in die neue Handelswoche dürfte es für die Märkte in sich haben. Es baut sich massiver Druck auf. Das gilt nicht nur für den DAX, sondern speziell für die Edelmetalle. Gold und Silber waren...
► Artikel lesen
|14:39
|PUMA gründet neue Trainingssparte als eigene Business Unit
|13:38
|PUMA SE zeigt nachhaltige Stärke
|13:27
|EQS-News: PUMA SE: Fokus auf wichtige Wachstumskategorie: PUMA gründet separate Business Unit für Training in seiner Unternehmenszentrale
|EQS-News: PUMA SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Fokus auf wichtige Wachstumskategorie: PUMA gründet separate Business Unit für Training in seiner Unternehmenszentrale
02.02.2026...
► Artikel lesen
|10:30
|Morgen-Update: Puma wird plötzlich gekauft - viele merken es zu spät - jetzt handeln!
|15:09
|Welcome back! Allianz, SAP, Telekom steigen wieder"
|Der Schreck vom Freitag saß anfangs noch tief. Doch nach schwachem Start dreht der Dax nun deutlich ins Plus. Schwergewichte wie Telekom, Allianz und Adidas treiben die Erholung. Anleger blicken nun...
► Artikel lesen
|14:51
|SAP-Einbruch: Kaufkurse oder Warnsignal?
|SAP-Einbruch: Kaufkurse oder Warnsignal
► Artikel lesen
|14:18
|Edelmetalle im Fokus - Bayer, Palantir, SAP, BASF und Apple in der Analyse
|13:38
|SAP SE zeigt fundamentale Stärke im Aufwärtstrend
|10:45
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 103. Zwischenmeldung
Siemens...
► Artikel lesen
|10:30
|Warnzeichen bei Siemens: Anleger werden unruhig - jetzt lesen!
|09:15
|HV-Termine: Hauptversammlungen bei Adv. Blockchain, Aurubis, Fortec, Schott, Siemens, Healthineers, Stabilus, TUI
|Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen....
► Artikel lesen
|So
|Wochenend-Update: Wochenende-Spezial: Siemens wackelt - Montag könnte ungemütlich werden - jetzt handeln!