FRANKFURT (dpa-AFX) - Der am Vorabend vermeldete Aufstieg in den MDax hat am Donnerstag dem guten Lauf von Jenoptik nochmals kräftigen Rückenwind gegeben. Am Vormittag betrug das Kursplus bei dem Technologieunternehmen fast sechs Prozent auf 29,30 Euro. In der Spitze hatte sich der Kurs sogar bis auf wenige Cent der 30-Euro-Marke genähert, die letztmals im Juni 2024 getestet worden war.

Wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mitgeteilt hatte, wird Jenoptik als Aufsteiger begleitet vom Motorenbauer Deutz und dem Stahlkonzern Salzgitter . Allerdings sagte ein Börsianer, es sei eine gewisse Überraschung, dass Jenoptik zu dieser Gruppe zählt.

Möglich gemacht hat den Aufstieg die Rally in den vergangenen Wochen, denn Ende des Vorjahres waren die Jenoptik-Aktien noch unter 20 Euro gehandelt worden. Aktuell sind sie mit einem fast 50 Prozent großen Jahresplus der 2026 zweitbeste SDax-Wert nach dem Chipunternehmen Elmos./tih/mis