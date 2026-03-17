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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
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17.03.26 | 17:35
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Branche
Chemie
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ratgeberGELD.at
17.03.2026 23:39 Uhr
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BASF - BAS: Breakout-Setup, aber …!

Stolperstein Energiekosten!

Lohnt sich JETZT ein Swingtrade mit der BASF-Aktie (BAS)? Quartalszahlen kommen am 30. April!

BASF (BAS) - ISIN DE000BASF111

Rückblick: Charttechnisch fällt die Betrachtung der BASF-Aktie sehr positiv aus: ein Halbjahresplus von über 13 Prozent, ein intakter Aufwärtstrend und eine Seitwärtsrange oberhalb der gleitenden Durchschnitte; fertig ist das Breakout-Setup! Gestützt wurde die Entwicklung in jüngster Zeit durch ein Aktienrückkaufprogramm. So wurden vom 9. bis 13. März 898.477 Aktien erworben.

BASF-Aktie: Chart vom 17.03.2026, Kürzel: BAS Kurs: 79.29 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen oberhalb der Widerstandslinie erwarten wir bei der BASF-Aktie eine baldige Annäherung an das Pivot-Hoch vom 12. Februar bei 52.70 EUR. Bis kurz vor den Quartalszahlen am 30. April wäre ein mehrwöchiger Swingtrade denkbar.

Mögliches bärisches Szenario

Weiter steigende Energierkosten könnten die BASF-Aktie stärker unter Druck setzen, sodass der Aufwärtstrend gebrochen und Abverkauf eingläutet werden könnte. Die untere gelbe Linie markiert für einen solchen Fall unser Absicherungsniveau.

Meinung

Die Chemiebranche gehört zu den energieintensivsten überhaupt. Zudem gilt die BASF-Aktie als Zykliker, die dann gut läuft, wenn die Wirtschaft brummt. Die Tatsache, dass sich das Wertpapier seit der Eskalation im Nahen Osten im Aufwärtstrend und oberhalb der gleitenden Durchschnitte halten konnte und auch wesentlich besser performte als der Dax, zeugt von Relativer Stärke. Irgendwas hat man in Ludwigshafen offenbar aus den vergangenen Krisen gelernt. Auch die fundamentalen Kennzahlen entwickelten sich nach dem Verlustjahr 2022 sehr positiv. Somit kommen wir zu einer bullischen Gesamteinschätzung trotz zahlreicher Gegenargumente aus der Nachrichtenecke.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 42.84 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu BASF ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/basf-ein-duesteres-bild-20397356.html, https://www.boerse.de/nachrichten/EQS-CMS-BASF-SE-Veroeffentlichung-einer-Kapitalmarktinformation/38185950
  • Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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