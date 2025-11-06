EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

Circus Defence schließt strategische Vereinbarung mit dem ukrainischen Regierungsprogramm für Verteidigungstechnologie BRAVE1 und MITS Ukraine zählt zu den ersten Streitkräften, die KI-Robotiksysteme von Circus einführen - Integration autonomer, KI-gesteuerter Versorgungssysteme beginnt umgehend.

Circus Defence wird KI-Robotik an das ukrainische Regierungsprogramm für Verteidigungstechnologie BRAVE1 liefern - eine Plattform der Streitkräfte, des Verteidigungsministeriums, des Ministeriums für digitale Innovation und MITS.

Kyjiw/München, 6. November 2025 - Die Circus SE (WKN: A2YN35 / Symbol: CA1 ), ein globaler Technologieführer im Bereich autonomer KI-Robotiksysteme, gibt heute bekannt, dass Circus Defence eine Rahmenvereinbarung mit BRAVE1, der Verteidigungstechnologie-Plattform der ukrainischen Regierung, unterzeichnet hat. Das Programm, initiiert von den Streitkräften der Ukraine, dem Verteidigungsministerium, dem Ministerium für digitale Transformation und Military Innovation Technology Solutions (MITS), zielt auf die Integration und Skalierung moderner Verteidigungstechnologien in der Ukraine ab. Die Vereinbarung legt eine Zusammenarbeit zur Einführung autonomer bodengestützter Infrastruktursysteme fest - beginnend mit den KI-basierten Versorgungssystemen von Circus an BRAVE1-Standorten, deren Integration umgehend startet. Circus Defence wird die Expertise des staatlichen Programms zusätzlich nutzen, um das eigene KI-Robotik-Produktportfolio auszubauen - über die Truppenversorgung hinaus hin zu autonomen Verteidigungssystemen der nächsten Generation. Die Implementierung markiert sowohl den ersten Einsatz der neu gegründeten Einheit Circus Defence als auch den weltweit ersten Einsatz in aktiven Verteidigungsoperationen - beginnend in der Ukraine. Der Einsatz verschafft den ukrainischen Partnern durch vollständig autonome Versorgung einen operativen Vorteil in Logistik und Effizienz. Die Lieferung in die Ukraine markiert zugleich die operative Expansion von Circus Defence, bei der das Unternehmen seine globalen Serienfertigungskapazitäten sowie den bevorstehenden Start der europäischen Großserienfertigung nutzen wird.



Über BRAVE1 BRAVE1 ist die offizielle Plattform der ukrainischen Regierung zur Koordination von Verteidigungstechnologien, die am 26. April 2023 ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, innovative Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen zusammenzubringen, die Technologien entwickeln, um die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Die Plattform wurde gemeinsam vom Ministerium für digitale Transformation, dem Verteidigungsministerium, dem Generalstab der Streitkräfte, dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat, dem Ministerium für strategische Industrien sowie dem Wirtschaftsministerium gegründet. BRAVE1 dient als zentraler Knotenpunkt zur Beschleunigung der Entwicklung und Implementierung modernster Verteidigungsinnovationen in verschiedenen Technologiebereichen.



Über Circus Defence Circus Defence SE ist Teil der Circus SE, einem globalen Technologieführer im Bereich autonomer KI-Robotik und Dual-Use-Infrastruktursysteme. Das Unternehmen entwickelt modulare, KI-gesteuerte autonome Infrastrukturlösungen für missionskritische Einsatzumgebungen und baut dabei auf den patentierten Technologien und der ausgewiesenen Expertise von Circus im Bereich robotergestützter Verpflegungssysteme auf. Von seinem europäischen Entwicklungszentrum aus treibt Circus Defence die Entwicklung mobiler, containerbasierter Systeme für schnellen Aufbau und autonomen Betrieb voran - entwickelt und produziert in Europa, für Europa.



Über Military Innovation Technology Solutions (MITS) MITS Capital ist eine amerikanisch-ukrainische Investmentgruppe, die Anfang 2024 gegründet wurde, um westliches Kapital mit den Innovationsinitiativen der Ukraine im Verteidigungsbereich zu verbinden. Das Unternehmen vereint Venture-Fonds, Accelerator und Finanzberatung und ist damit einzigartig positioniert, um Dual-Use- und Verteidigungstechnologien zu skalieren. Die Plattform umfasst den MITS Accelerator, den MITS Lightning Fund, eine Investment-Advisory-Einheit sowie die MITS LAB Initiative - mit dem Ziel, globales Kapital in die ukrainische Verteidigungsindustrie zu lenken.



