(neu: Kurse sowie Ergänzung Tesla)



FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Europas Autowerte und Zulieferer sind am Mittwoch gut gelaufen. So lagen BMW mit plus 4,4 Prozent an der Dax-Spitze . Forvia kletterten in Paris um 9,1 Prozent auf das höchste Niveau seit Februar. In den USA sprangen Tesla nach Auslieferungszahlen um 3,4 Prozent nach oben.

UBS-Experte Patrick Hummel geht in seinem Branchenausblick davon aus, dass sich die US-Zölle im zweiten Quartal wohl weniger stark ausgewirkt haben dürften als zunächst befürchtet. Hummel hob seine Kursziele durch die Bank an. Sogar Papiere der Porsche AG gewannen, obwohl der Experte hier eine Senkung der Margenprognose befürchtet. Entsprechend standen auch US-Absatzzahlen vieler Autobauer im Blick.

Forvia profitierten derweil besonders von einer Kaufempfehlung der Analystin Vanessa Jeffriess von der Investmentbank Jefferies. Sie sieht hier Aussichten für höhere Margen.

Tesla stiegen laut RBC-Analyst Tom Narayan wohl vor allem deshalb, da die marktseitigen Erwartungen an die Auslieferungszahlen im zweiten Quartal geringer gewesen seien als das, was der E-Autobauer letztlich geliefert habe./ag/mis/ck/jha/

DE0005190003, DE0007100000, FR0000121147, DE0008469008, EU0009658681, US88160R1014, DE000PAG9113