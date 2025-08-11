Anzeige
Mehr »
Montag, 11.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
11.08.25 | 17:12
86,42 Euro
-1,17 % -1,02
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
86,4886,5017:27
86,4886,5217:27
Dow Jones News
11.08.2025 16:21 Uhr
244 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 12

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 12

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 12

München (pta000/11.08.2025/15:45 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 4. August 2025 bis einschließlich 10. August 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 95.627 Stamm- und 37.157 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
04.08.2025  7.625                82,1502                  AQUIS (AQEU) 
04.08.2025  31.557                82,1665                  CBOE Europe (CEUX) 
04.08.2025  8.080                82,1441                  Turquoise (TQEX) 
04.08.2025  43.084                82,1727                  Xetra 
05.08.2025  201                 82,8400                  AQUIS (AQEU) 
05.08.2025  1.717                82,7326                  CBOE Europe (CEUX) 
05.08.2025  654                 83,1405                  Turquoise (TQEX) 
05.08.2025  2.709                82,7599                  Xetra 
06.08.2025  -                  -                     - 
07.08.2025  -                  -                     - 
08.08.2025  -                  -                     -

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
04.08.2025  305                 76,6798                  AQUIS (AQEU) 
04.08.2025  4.828                76,7137                  CBOE Europe (CEUX) 
04.08.2025  1.340                76,7610                  Turquoise (TQEX) 
04.08.2025  19.846                76,7047                  Xetra 
05.08.2025  393                 77,6019                  AQUIS (AQEU) 
05.08.2025  2.137                77,5640                  CBOE Europe (CEUX) 
05.08.2025  60                  77,9000                  Turquoise (TQEX) 
05.08.2025  6.283                77,5421                  Xetra 
06.08.2025  165                 78,4000                  CBOE Europe (CEUX) 
06.08.2025  316                 78,3500                  Xetra 
07.08.2025  495                 79,4500                  CBOE Europe (CEUX) 
07.08.2025  989                 79,1111                  Xetra 
08.08.2025  -                  -                     -

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754919900968 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 09:45 ET (13:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.