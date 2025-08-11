DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 12
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 12
München (pta000/11.08.2025/15:45 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 4. August 2025 bis einschließlich 10. August 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 95.627 Stamm- und 37.157 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 04.08.2025 7.625 82,1502 AQUIS (AQEU) 04.08.2025 31.557 82,1665 CBOE Europe (CEUX) 04.08.2025 8.080 82,1441 Turquoise (TQEX) 04.08.2025 43.084 82,1727 Xetra 05.08.2025 201 82,8400 AQUIS (AQEU) 05.08.2025 1.717 82,7326 CBOE Europe (CEUX) 05.08.2025 654 83,1405 Turquoise (TQEX) 05.08.2025 2.709 82,7599 Xetra 06.08.2025 - - - 07.08.2025 - - - 08.08.2025 - - -
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 04.08.2025 305 76,6798 AQUIS (AQEU) 04.08.2025 4.828 76,7137 CBOE Europe (CEUX) 04.08.2025 1.340 76,7610 Turquoise (TQEX) 04.08.2025 19.846 76,7047 Xetra 05.08.2025 393 77,6019 AQUIS (AQEU) 05.08.2025 2.137 77,5640 CBOE Europe (CEUX) 05.08.2025 60 77,9000 Turquoise (TQEX) 05.08.2025 6.283 77,5421 Xetra 06.08.2025 165 78,4000 CBOE Europe (CEUX) 06.08.2025 316 78,3500 Xetra 07.08.2025 495 79,4500 CBOE Europe (CEUX) 07.08.2025 989 79,1111 Xetra 08.08.2025 - - -
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
