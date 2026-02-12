Der Münchener Autobauer steht vor einer Bewährungsprobe. Enttäuschende vorläufige Zahlen und eine erneute Rückrufserie verunsichern die Investoren. Die BMW-Aktie testet derzeit wichtige Unterstützungslinien, während Analysten ihre Erwartungen dämpfen.Operative Ziele verfehltDie jüngsten Signale aus der Konzernzentrale sorgen für Ernüchterung an den Märkten. Mit den vorläufigen Daten für das vierte Quartal blieb BMW hinter den Prognosen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
