München (ots) -Die BMW Bank passt ihre GAP-Versicherungen Shortfall GAP (GAP 1) und Kaufpreisschutz 20Plus (GAP 2) an und stärkt damit Schutz und Planbarkeit für Finanzierungskunden. Neben erweiterten Altersgrenzen für Fahrzeuge profitieren Versicherungsnehmer beim Kaufpreisschutz 20Plus künftig von einer spürbar reduzierten Prämie bei unverändertem Leistungsumfang. Mit diesen Optimierungen reagiert die BMW Bank auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen Lösungen zur Mobilitätsfinanzierung.Erweiterte Altersgrenzen erhöhen FlexibilitätFür beide Produkte - Shortfall GAP und Kaufpreisschutz 20Plus - gelten künftig optimierte Bedingungen hinsichtlich des zulässigen Fahrzeugalters. Bei Antragstellung darf das Fahrzeug nun bis zu zehn Jahre alt sein (bisher sieben Jahre). Zum Zeitpunkt des Vertragsendes kann das Fahrzeug künftig ein Alter von bis zu zwölf Jahren erreichen (bisher zehn Jahre). Damit erweitert die BMW Bank den Zugang zu beiden GAP-Versicherungen deutlich und bietet auch bei älteren Fahrzeugen umfassenden Schutz.Shortfall GAP deckt im Falle eines wirtschaftlichen Totalschadens oder Diebstahls die Differenz zwischen dem Wiederbeschaffungswert und dem Ablösewert des Finanzierungsvertrags ab. Zusätzlich wird der Selbstbehalt aus der Kaskoversicherung bis zu einem Betrag von 1.000 Euro erstattet. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch die geleistete Anzahlung abgesichert. Dabei werden die bereits vom Darlehensnehmer bis zum Schadensdatum geleisteten Raten berücksichtigt und abgezogen. Der Kaufpreisschutz 20Plus leistet in diesen Fällen 20 Prozent des ursprünglich gezahlten Kaufpreises und schafft so finanziellen Spielraum, beispielsweise für die Anzahlung eines neuen Fahrzeugs.Kaufpreisschutz 20Plus wird günstigerDie BMW Bank senkt die Prämie für den Kaufpreisschutz 20Plus bei allen Fahrzeugen um 20 Prozent, ohne Einschränkung der Leistungen. Mit dieser Anpassung erhöht die BMW Bank die Attraktivität des Produkts und stärkt die Absicherungslösung innerhalb ihrer Finanzierungsangebote. Die neuen Konditionen gelten für alle Finanzierungsanträge seit dem 19. Februar 2026.Mit den optimierten GAP-Versicherungen unterstreicht die BMW Bank ihren Anspruch, Finanzierungs- und Versicherungslösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und ihren Kunden ein hohes Maß an Sicherheit und Planbarkeit zu bieten.Informationen für die RedaktionenDie BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.