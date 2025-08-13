Die Vorzugsaktie des Sportwagenherstellers Porsche kämpft sich weiter nach oben und steht am Mittwoch aktuell bei 45,30 €. Im ersten Halbjahr sank der Kurs um rund ein Drittel auf 41,20 €; das war der Tiefststand seit dem Börsengang. Hiervon erholte sich die Aktie teilweise wieder. Ob dieser Anstieg nachhaltig ist, ist jedoch fraglich. Muttergesellschaft kappt Jahresziele Die Porsche SE ist die Besitzholding der Familien Porsche und Piech, sie ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
