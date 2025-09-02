Mit dem anstehenden Modelljahreswechsel bringt Porsche einige neue Funktionen und Assistenzsysteme in den elektrischen Macan. Einige der Funktionen sind auch per Update für Bestandsfahrzeuge verfügbar. Das gilt auch für eine Hardware-Änderung. Im Mittelpunkt sollen laut Porsche Neuerungen stehen, "die das Nutzererlebnis für den Fahrer und die Passagiere auf ein neues Niveau heben". So wird es zumindest in der begleitenden Pressemitteilung angekündigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
