© Foto: Rene Traut - Rene Traut

US-Zölle für die Automobilbranche dürften im zweiten Quartal weniger gravierend waren als ursprünglich befürchtet. Die Branche atmet auf, die Aktien von Herstellern und Zulieferern ziehen kräftig an. Die europäischen Autohersteller wollen das erste Halbjahr 2025 so schnell wie möglich hinter sich lassen. Trotz Rekordständen am deutschen Aktienmarkt konnten die Papiere der Branche in den ersten sechs Monaten kaum zulegen. Die Blicke richten sich deshalb jetzt schon mit Spannung auf die kommende Berichtssaison zum dritten Quartal. UBS-Analyst Patrick Hummel geht in einem Branchenüberblick davon aus, dass sich die Sorgen um US-Zölle und die globale Wirtschaftslage etwas abgemildern dürften. …