Die NATO-Länder sollen bekanntlich aufrüsten und zusätzliche Milliarden in ihre Verteidigung stecken. Die deutschen Rüstungs-Unternehmen gehören zu den größten Profiteuren. Die Rheinmetall-Aktie gewinnt am Freitag an der DAX-Spitze mehr als drei Prozent, Hensoldt gehört mit einem Tagesplus von 2,5 Prozent zu den besten MDAX-Werten. Lediglich Renk gewinnt 'nur' ein Prozent. Verteidigungsminister Boris Pistorius und die Führung der Bundeswehr erwägen die Beschaffung von bis zu 1.000 Leopard-2-Kampfpanzern ...

