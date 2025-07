Auf der gestrigen mwb research Health Care Conference bestätigte Drägers Head of Investor Relations, Thomas Fischler, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 (Umsatzwachstum 1-5%, EBIT-Marge 3,5-6,5%) und betonte den strategischen Fokus auf Margenverbesserung. Im ersten Quartal verzeichnete Dräger stabile Umsätze und ein leicht positives EBIT. Ein hoher Auftragsbestand (861 Mio. EUR, +6,1% im Jahresvergleich) sorgt für gute Visibilität in der zweiten Jahreshälfte. Historisch gesehen ist das vierte Quartal in der Regel das stärkste für Dräger. Auch das Thema Verteidigung wurde als potenzieller struktureller Wachstumstreiber - insbesondere im Bereich Safety - angesprochen. Das Unternehmen räumte potenzielle Risiken durch US-Zölle ein, stuft diese jedoch als beherrschbar ein. Eine Aufzeichnung der Präsentation steht interessierten Investoren hier zur Verfügung: https://research-hub.de/events/video/2025-07-01-09-30/DRW3-GR. Da die Aktie nahe am Kursziel von 72,00 EUR notiert, bestätigen die Analysten von mwb research ihre Halten-Empfehlung - dies spiegelt eine faire Bewertung sowie solide Fundamentaldaten wider. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa





