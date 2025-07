EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit kräftigem Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 - Höchste Nachfrage seit fünf Jahren



Dräger mit kräftigem Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 - Höchste Nachfrage seit fünf Jahren Auftragseingang deutlich gestiegen

Umsatz währungsbereinigt leicht über Vorjahresniveau

Positives operatives Ergebnis

Starke Umsatzbeschleunigung im zweiten Halbjahr erwartet

Jahresprognose bestätigt Lübeck - Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 dank einer kräftigen Nachfrage deutlich gesteigert. Mit 1.738 Mio. Euro übertraf der Auftragseingang den hohen Vorjahreswert um etwa 134 Mio. Euro (6 Monate 2024: 1.604,3 Mio. Euro). Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 0,4 Prozent auf rund 1.510 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 20,4 Mio. Euro (6 Monate 2024: 55,8 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf 1,3 Prozent (6 Monate 2024: 3,7 Prozent). "Mit einem stabilen Umsatz und einem positiven operativen Ergebnis hat sich unser Geschäft in der ersten Jahreshälfte 2025 insgesamt solide entwickelt. Zudem konnten wir den höchsten Auftragseingang seit dem Rekordhalbjahr 2020 erzielen. Damit sind die Voraussetzungen für stärkeres Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr geschaffen", sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. Steigende Nachfrage in beiden Segmenten und allen Regionen

Der Auftragseingang im Konzern ist im ersten Halbjahr 2025 währungsbereinigt um 10,1 Prozent auf 1.738,0 Mio. Euro gestiegen (6 Monate 2024: 1.604,3 Mio. Euro). Größter Wachstumstreiber war die Region Amerika mit einem währungsbereinigten Plus von rund 25 Prozent. Auch in den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik (APAC) nahm die Nachfrage zu. In Deutschland lag das Ordervolumen leicht über dem Vorjahresniveau. Im Segment Medizintechnik erhöhte sich der Auftragseingang währungsbereinigt um 14,8 Prozent auf 1.010,8 Mio. Euro (6 Monate 2024: 900,1 Mio. Euro). Grund hierfür war insbesondere die hohe Nachfrage nach unseren Beatmungs- und Anästhesiegeräten, Services und Verbrauchsmaterialien. Zudem erhielten wir einen mehrjährigen Großauftrag für Krankenhausinfrastruktursysteme aus Mexiko. Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 4,2 Prozent auf 727,2 Mio. Euro (6 Monate 2024: 704,3 Mio. Euro). Zu dieser Entwicklung trug vor allem die Nachfrage nach kundenspezifischen Lösungen, Atem- und Personenschutzprodukte sowie Gasmesstechnik bei. Umsatzentwicklung noch nicht so dynamisch wie Auftragsentwicklung

Der Konzernumsatz lag im ersten Halbjahr 2025 nominal 0,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau (6 Monate 2024: 1.520,5 Mio. Euro). Währungsbereinigt stieg er jedoch um 0,4 Prozent. Dabei wurde der Rückgang in den Regionen EMEA und Amerika durch das Wachstum in den Regionen APAC und Deutschland mehr als ausgeglichen. Das Segment Medizintechnik verzeichnete einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um 1,8 Prozent auf 851,1 Mio. Euro (6 Monate 2024: 846,3 Mio. Euro). Wachstumstreiber waren die Regionen APAC und Deutschland. In den Regionen EMEA und Amerika ging der Umsatz zurück. Im Segment Sicherheitstechnik sank der Umsatz währungsbereinigt um 1,4 Prozent auf 659,2 Mio. Euro (6 Monate 2024: 674,2 Mio. Euro). Grund hierfür war der Rückgang in den Regionen EMEA und Amerika, der durch das Wachstum in Deutschland und APAC nicht vollständig kompensiert werden konnte. Ergebnis deutlich positiv, aber unter Vorjahr

Die Bruttomarge blieb im ersten Halbjahr 2025 unverändert bei 44,8 Prozent. Dabei wurde der leichte Margenrückgang in der Sicherheitstechnik durch den leichten Margenanstieg in der Medizintechnik ausgeglichen. Unser EBIT erreichte mit 20,4 Mio. Euro nicht den Vorjahreswert (6 Monate 2024: 55,8 Mio. Euro). Hauptgrund für den Ergebnisrückgang waren die positiven Einmaleffekte im Vorjahr: Im zweiten Quartal 2024 hatten wir einen nicht zum Kerngeschäft gehörenden lokalen Geschäftsbereich in den Niederlanden und ein Grundstück in den USA für insgesamt rund 20 Mio. Euro verkauft. Zusätzlich zu diesen Basiseffekten haben Währungs- und Zolleffekte die Ergebnisentwicklung belastet. Bereinigt um die negativen Auswirkungen dieser Effekte hätte unser EBIT den Vorjahreswert im abgelaufenen Halbjahr deutlich übertroffen. "Das zeigt, dass wir Fortschritte bei der Verbesserung unserer Profitabilität machen", sagt Stefan Dräger. Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal

Im zweiten Quartal ist der Auftragseingang währungsbereinigt um 14,3 Prozent auf 877,2 Mio. Euro gestiegen (2. Quartal 2024: 793,5 Mio. Euro). Das Segment Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Wachstum um 25,5 Prozent auf 537,1 Mio. Euro (2. Quartal 2024: 446,4 Mio. Euro), das neben der sehr guten Nachfrage in allen Regionen auch auf den Großauftrag aus Mexiko zurückzuführen ist. Im Segment Sicherheitstechnik lag der Auftragseingang mit einem währungsbereinigten Rückgang um 0,1 Prozent auf 340,1 Mio. Euro annähernd auf dem Vorjahresniveau (2. Quartal 2024: 347,1 Mio. Euro). Der Umsatz von Dräger stieg währungsbereinigt um 1,8 Prozent auf 780,0 Mio. Euro (2. Quartal 2024: 784,7 Mio. Euro). Die Bruttomarge sank um 0,5 Prozentpunkte auf 43,8 Prozent (2. Quartal 2024: 44,3 Prozent). Das EBIT lag bei 20,0 Mio. Euro (2. Quartal 2024: 40,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf 2,6 Prozent (2. Quartal 2024: 5,2 Prozent). Jahresprognose bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Dräger unverändert einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent und eine EBIT-Marge von 3,5 bis 6,5 Prozent. "Die gute Auftragsentwicklung und die üblicherweise zunehmende Wachstumsdynamik im zweiten Halbjahr stimmen uns zuversichtlich, dass wir eine starke Umsatz- und Ergebnisbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte sehen werden", so Stefan Dräger. Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik. Kennzahlen für die ersten sechs Monate

(Mio. EUR) H1 2025 H1 2024 Verände-

rung währungs-

bereinigt Auftragseingang 1.738,0 1.604,3 +8,3 +10,1 Deutschland 388,0 385,7 +0,6 +0,6 Europa, Naher Osten und Afrika 677,5 613,7 +10,4 +10,1 Amerika 411,2 349,5 +17,7 +24,7 Asien-Pazifik 261,3 255,5 +2,3 +4,7 Auftragseingang Medizintechnik 1.010,8 900,1 +12,3 +14,8 Auftragseingang Sicherheitstechnik 727,2 704,3 +3,3 +4,2 Umsatz 1.510,2 1.520,5 -0,7 +0,4 Deutschland 364,2 346,4 +5,1 +5,1 Europa, Naher Osten und Afrika 591,6 617,1 -4,1 -4,5 Amerika 310,9 330,5 -5,9 -2,2 Asien-Pazifik 243,5 226,5 +7,5 +9,9 Umsatz Medizintechnik 851,1 846,3 +0,6 +1,8 Umsatz Sicherheitstechnik 659,2 674,2 -2,2 -1,4 EBIT 20,4 55,8 EBIT-Marge 1,3 3,7 Ergebnis nach Ertragssteuern 9,5 34,1 EBIT-Marge Medizintechnik -4,0 -2,9 EBIT-Marge Sicherheitstechnik 8,2 11,9 Mitarbeiter 16.609 16.390

Kennzahlen für das zweite Quartal

(Mio. EUR) Q2 2025 Q2 2024 Verände-

rung währungs-

bereinigt Auftragseingang 877,2 793,5 +10,5 +14,3 Deutschland 191,7 173,5 +10,4 +10,4 Europa, Naher Osten und Afrika 322,2 301,7 +6,8 +7,0 Amerika 238,8 189,1 +26,3 +38,2 Asien-Pazifik 124,5 129,1 -3,6 +1,6 Auftragseingang Medizintechnik 537,1 446,4 +20,3 +25,5 Auftragseingang Sicherheitstechnik 340,1 347,1 -2,0 -0,1 Umsatz 780,0 784,7 -0,6 +1,8 Deutschland 187,7 176,4 +6,4 +6,4 Europa, Naher Osten und Afrika 307,1 315,3 -2,6 -2,5 Amerika 160,2 174,0 -7,9 -0,8 Asien-Pazifik 124,9 119,0 +5,0 +10,3 Umsatz Medizintechnik 438,0 428,8 +2,1 +5,0 Umsatz Sicherheitstechnik 342,0 355,8 -3,9 -2,0 EBIT 20,0 40,7 EBIT-Marge 2,6 5,2 Ergebnis nach Ertragssteuern 11,4 26,5 EBIT-Marge Medizintechnik -1,4 -3,0 EBIT-Marge Sicherheitstechnik 7,6 15,1 Mitarbeiter 16.609 16.390





