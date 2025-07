Der DAX hat am Freitag leichte Verluste verbuchen müssen. Er verabschiedete sich mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 23.787,45 Zählern ins Wochenende. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von einem Prozent. Zum Start in die neue Woche dürfte es aber wieder etwas nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 23.846 Zählern.Im Blickpunkt bleiben weiterhin die Zoll-Entwicklungen. Am Mittwoch wird die Verhandlungsfrist für ein Handelsabkommen zwischen den ...

